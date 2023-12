Mandarina Trio protagonista da Bacchus

Proseguono con Mauro Avanzini gli appuntamenti domenicali all’osteria Bacchus. Stasera, con un primo set alle 19 e un secondo alle 21, sarà la volta di un vero affezionato della locanda di viale Amendola: il professore propone un trio assieme alla compagna Cristina Alioto al violoncello e alla percussionista Silvia Fazzi. Il Mandarina Trio, capitanato dal sassofonista e flautista, propone una danza di colori nel vento, melodie, ritmi, improvvisazioni e canti di luoghi lontani in equilibrio sui rami. Dall’87 ad oggi Avanzini ha inciso diversi dischi, sia come collaboratore, sia a guida dei gruppi: Axmo, Strani Itineranti, Viramundo, ma anche partecipando, in qualche caso con l’apporto decisivo delle proprie composizioni, a gruppi di altri leader (Four Step Choir, Claudia Tellini Quintet, Les Anarchistes e Luca Cosi). Tra le varie perle nella sua attività concertistica ricordiamo, nel 2000, l’esecuzione dal vivo, in trio con Stefano Tedesco (vibrafono) e Leo Izzo (chitarra), le proprie musiche per il film muto ‘La Passione di Giovanna d’Arco’ di Theodor Dreyer e nel 2001, in quartetto sempre con Stefano Tedesco, Fabrizio Puglisi (pianoforte), Nicola Vernuccio (contrabbasso), le musiche per il film muto di Charlie Chaplin ‘Il Circo’. Info al 339 4908117 (anche per le prenotazioni).

m. magi