Maltempo in Liguria, allerta meteo gialla per temporali prolungata

La Spezia, 21 settembre 2023 – L'allerta meteo gialla per temporali che doveva concludersi alle 15 è stata prolungata su tutta la regione. Terminerà domani, venerdì 22 settembre, alle 10 nel Ponente e alle 14 su tutto il resto della Liguria. Lo comunica Arpal.

Il passaggio della prima perturbazione tra ieri sera e la scorsa notte ha portato rovesci e temporali sparsi e localmente anche forti, in particolare sul Centro-Ponente, con intensità oraria di 38.6 mm a Prai (Campo Ligure), 25.4 mm in un'ora a Stella S. Giustina (Stella) e 21 mm in un'ora a Barbagelata (Lorsica).

L'instabilità si è prolungata anche nella mattinata di oggi, con cumulate di 43 mm in un'ora a Urbe ( dove è avvenuta anche la cumulata massima giornaliera con 150 mm). Nelle prossime ore permarranno condizioni di instabilità sulla regione con qualche possibile pausa precipitativa nel pomeriggio. Tuttavia, dal tardo pomeriggio, ci sarà un nuovo peggioramento. I venti saranno forti meridionali, rafficati specie sui capi di Ponente e sui rilievi; il mare si prevede molto mosso.