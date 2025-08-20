Maltempo, frana ad Arcola. Chiusa via Romana

Arcola (La Spezia), 20 agosto 2025 – Il maltempo della notte ha causato una frana nel territorio del comune di Arcola. Si è registrato uno smottamento di terra, alberi e sassi in via Romana, strada che collega il piano alla frazione di Masignano, che ha costretto il personale dell’ufficio tecnico comunale alla chiusura del transito dirottando il passaggio in altre zone. Nella mattinata di giovedì verrà effettuato un sopralluogo per la conta dei danni e pianificare l’intervento risolutivo della problematica.

Massimo Merluzzi