Forte maltempo a Spezia: vento fino a 203 chilometri orari: record mai visto in Liguria

La Spezia, 27 ottobre 2023 – Forte ondata di maltempo in Liguria, in particolare nella zona del Levante dove piogge intense e venti molto forti hanno causato piccoli allagamenti, smottamenti e la caduta di diversi alberi.

L'allerta arancione è cessata questa mattina, mentre proseguirà fino alle 15 l'allerta gialla. Protagonista di questa notte nello Spezzino è stato il vento che a Casoni di Suvero ha toccato i 203,4 chilometri orari, stabilendo il record delle registrazioni degli anemometri di Arpal, il centro meteo idrologico di Protezione civile della Regione Liguria.

Il record precedente era stato raggiunto nell'ottobre del 2020 a Fontana Fresca, in provincia di Genova, con una raffica che aveva toccato i 200,5 chilometri orari.

E’ stata una vera e propria notte di burrasca quella appena trascorsa nella provincia spezzina dove diversi alberi sono caduti dalle Cinque Terre fino all'entroterra compreso il capoluogo. Viale Amendola è rimasto chiuso per alcune ore a causa del crollo di un platano poi rimosso dai vigili del fuoco.

Nel quartiere della Pianta rami spezzati hanno danneggiato alcune auto, mentre a Valdellora un albero è crollato sul tetto di una casa. Gravi disagi alla viabilità di Riccò del Golfo, dove sono caduti oltre 70 millimetri di pioggia in tre ore.

Problemi sulla provinciale 17 della Val Graveglia, interessata dalla caduta di una dozzina di piante, e sull'Aurelia in località Stretta per una frana di fango che ha invaso la carreggiata.

Il Comune ha invitato i cittadini a limitare «gli spostamenti alle reali e non procrastinabili necessità». In azione personale di Protezione Civile e Polizia Municipale in soccorso ad alcune famiglie alle prese con allagamenti.

Tre alberi sono caduti sulla provinciale 566 della Val di Vara, rimossi dai volontari del distaccamento Vigili del Fuoco di Levanto che hanno ripristinato la viabilità durante la notte. Anche la provinciale 38 per Pignone interessata dal crollo di un albero in locale Colle di Gritta nel territorio di Monterosso.