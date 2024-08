Magra Azzurri al via. Inizia l’era Corrado

La preparazione del Magra Azzurri è appena partita all’impianto sportivo del "Camaiora" di Santo Stefano Magra in vista degli impegni in Coppa Italia e nel campionato di Promozione. Un’estate che si presenta all’inizio delle novità e cambiamenti per la società biancazzurra presieduta da Roberto Ferrarini che ha dato inizio al nuovo corso tecnico firmato Marco Corrado. Sarà lui infatti il nuovo allenatore chiamato a sostituire Giovanni Putti sulla panchina del sodalizio santostefanese. Per il tecnico dopo la stagione in prima categoria alla Santerenzina e i precedenti trascorsi in Toscana soprattutto nei settori giovanili si tratta di un ritorno in Promozione. Insieme a lui lavorerà un nuovo staff composto dal vice allenatore Alessio Barletti, il preparatore atletico Andrea parlanti, l’allenatore dei portieri Alessandro Natale e il match analist Andrea Amenta. La rosa è composta dai portieri Ontario e Ricci, difensori Barabino, Caleo, Capetta, Cecchi, Malatesta, Mameli. Centrocampisti: Benabbi, Benettini, Braglia, Cenderello, Fagandini, Montali, Muto, Salamina, Sbarra, Benabbi. Attaccanti: Ballani, Di Negro, Giannini, Ninotti, Pellegri.

La società Magra Azzurri oltre alla prima squadra partecipante al campionato di Promozione, insieme ai rossoneri della Tarros Sarzanese le due rappresentanti della Val di Magra, disputerà anche il campionato junioree affidando la squadra al tandem composto da Lorenzo Feltrin e Fabio Battistoni. La società è diretta dal presidente Roberto Ferrarini, direttore generale Sandro Amorfini mentre il nuovo direttore sportivo è Andrea Damiani. Segretario Francesco D’ Aquale e team manager Lorenzo Conti. La squadra che ha appena iniziato la partcipazione parteciperà alla Coppa Italia e al campionato di Promozione ligure.