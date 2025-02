Magia e giochi per grandi e piccini

Apre i battenti oggi il carnevale arcolano con il primo dei due appuntamenti previsti in occasione della festa: l’incontro per tutti a Romito Magra in piazza Tobagi a partire dalle 14. Ad animare la piazza il Mago Joe con le sue strampalate magie, i giochi e le burle che coinvolgeranno grandi e piccini, le associazioni di volontariato allestiranno stand gastronomici per la merenda.

Il prossimo appuntamento sarà ad Arcola trasformata in un set spaziale domenica sempre alle 14, al parco Mimma Rolla (area mondoteca). Ci saranno stand gastronomici con le associazioni e animazione a tema Star Wars gestita dall’associazione I vagabondi animation. Nello spazio previste anche alcune postazioni di gioco: battaglia contro il vulcano galattico, anelli spaziali e spada laser, giochi e prove galattiche ed angolo photoboot, nella quale sarà possibile scattare una foto con il personaggio in carne e ossa della famosissima saga. Il tema Star Wars resta comunque solo indicativo, ciascuno sarà libero di utilizzare il costume che preferisce.

Gli organizzatori invitano i cosplayer che vorranno partecipare. Per tutto il pomeriggio gli animatori si cimenteranno in balli di gruppo e baby dance, coinvolgendo grandi e piccini, chiudendo l’animazione con sculture di palloncini modellabili per tutti.