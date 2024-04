Magazziniere, receptionist e addetto alle consegne

Proposte di lavoro in Liguria provenienti dai Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per info https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro 1 MAGAZZINIERE Per impresa commercio all’ingrosso. Le attività si svolgono con utilizzo di programmi di spedizione e gestione del magazzino, buone competenze informatiche e la capacità di utilizzo dei transpallet. Part Time 25 ore la settimana. Iniziale tempo determinato. Sede Sarzana. Offerta MS-220349 1 RECEPTIONIST Per stabilimento balneare. E’ gradita esperienza, buon uso dei sistemi informatici e pacchetto office, inglese fluente e autonomia negli spostamenti. Da aprile e settembre, sede Lerici. Offerta MS-216964 1 ADDETT0 CONSEGNE Salumificio cerca un autista con patente C+CQC. Si occuperà delle consegne con furgone refrigerato e approvvigionamenti di carni. Gradita esperienza. Partenze da Sarzana. Tempo determinato trasformabile. Offerta MS-214893.