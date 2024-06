’Madama Butterfly’ in replica domenica sulla nave Garibaldi

Vista la mole di richieste giunte all’organizzazione del ‘La Spezia Lirica Forum’ per partecipare, domani, alla Madama Butterfly, a bordo dell’incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi, Comune di Spezia, Associazione Amici del Loggiato, con la collaborazione della Marina militare, hanno reso possibile una replica dell’Opera. Appuntamento domenica, alle 21, i biglietti saranno distribuiti gratuitamente oggi, dalle 10 e fino esaurimento dei 300 posti (ogni persona non può richiederne più di 2), all’infopoint di largo Fiorillo. Non sono previste vendite online.