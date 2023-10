Ma che domenica bestiale. Così Castelnuovo celebra la sua bandiera arancione

Una domenica di festa per il borgo che saluta l’arrivo dell’autunno. Arte, fotografia e camminate accompagneranno i visitatori nella lunga giornata che si apre già alle 9 con la passeggiata sui sentieri e proseguirà con la caccia al tesoro e la rassegna ’Pop Eat, nutriamo il borgo’ dedicata a ’Castelnuovo Memoriale’. Insomma non ci sarà che l’imbarazzo della scelta nella domenica che proporrà anche l’occasione di festeggiare i 25 anni della Bandiera arancione, il riconoscimento che il Touring Club Italiano assegna come premio alla qualità dell’accoglienza turistica.

La sveglia suonerà presto domattina per presentarsi alle 9 all’appuntamento fissato all’area verde del Bettigna nella frazione di Molino del Piano e salire in compagnia dei soci del Cai sezione di Sarzana verso il paese di Castelnuovo Magra attraversando i sentieri nel ’Trekking tra i vigneti’. Ad attendere i camminatori in piazza Querciola ci saranno i mercatini artigianali e del contadino e dalle 12 la Pro Loco insieme all’Arci Castelnuovo Magra apriranno il ristorante proponendo menù tipici. L’evento collaterale di quest’anno sarà il festival "Pop-Eat-Nutriamo il Borgo" organizzato da Orianna Fregosi dal titolo "Castelnuovo Memoriale". Durante l’evento sarà possibile ammirare parte del materiale fotografico raccolto da Attilio Vilardo e Guido Taravacci in una mostra dedicato alla storia del tessuto locale e alla sua comunità. Nel pomeriggio sono previsti gli interventi poetici con il ’Viaggio nella memoria’ di Amilcare Grassi alle 14.30 e l’incontro letterario alle 16.30 con Guido Taravacci, alla scoperta del libro "Castelnuovo Magra e la sua gente". Radio Rogna, la radio web di via dei Giardini a Sarzana, nel pomeriggio trasmetterà direttamente da piazza Querciola ’A m’arcòrdo’, interviste alla scoperta di aneddoti e storie locali. Nel pomeriggio alle 15 su prenotazione, inizierà la ’Caccia ai Tesori arancioni’. Sarà inoltre ancora possibile visitare la mostra fotografica ’Narciso meccanico’ di Maurizio Maggiani allestita alla tore dei Vescovi di Luni che si chiuderà domenica prossima, 15 ottobre.

Massimo Merluzzi