Lupi nell'agriturismo, sbranate quattro capre

La presenza del lupo è un tema di attualità nello Spezzino

Framura (La Spezia), 23 marzo 2023 - L’ultimo blitz è avvenuto solo pochi giorni fa: a farne le spese, quattro caprini di un allevamento di un agriturismo situato a pochissima distanza dal centro abitato. In paese non hanno ormai più alcun dubbio: nei boschi di Framura ormai i lupi sono di casa, come dimostrano gli attacchi sempre più frequenti agli animali dei piccoli allevamenti della zona. L’ultimo affondo si è registrato il 17 marzo, certificato dal Servizio veterinario di Asl5 e dallo stesso Comune, che nell’ordinanza con la quale si ordina l’interramento dei resti dei quattro poveri caprini fa riferimento alla predazione "senza ombra di dubbio da canidi e con altissima probabilità da lupi, essendone stata rilevata la loro presenza in loco, dalla Polizia regionale".

Una situazione delicata, quella della convivenza tra uomini e lupi, che sembra arrivata a un punto di non ritorno, almeno stando a quanto afferma il sindaco del borgo rivierasco, Andrea Da Passano. "Queste sono le conseguenze del fallimento della gestione della caccia: le prede si spostano dai monti al mare e la gestione dell’attività venatoria porta a questi risultati – sbotta il sindaco di Framura –. Questa situazione va avanti ormai da un anno, probabilmente c’è un branco che gravita in zona, e i lupi sembrano non avere paura di nulla: l’allevamento dell’azienda agrituristica dove è avvenuta l’ultima predazione è lontano solo una ventina di metri dalle abitazioni. Di certo deve essere trovata una soluzione, perché così non si può più andare avanti".

Quale che sia la soluzione, di certo il sindaco chiede che venga trovata al più presto. "Non ne ho idea di quali possano essere le iniziative da intraprendere per cercare di risolvere la situazione – afferma il primo cittadino framurese – di certo siamo di fronte a una specie protetta, ma credo che qualcosa vada fatto prima che qualcuno, magari stufo ed esasperato da questa situazione, si difenda con metodi illegali e certamente poco ortodossi". Un tema, quello della presenza del lupo, sempre più attuale nello Spezzino: fece molto discutere, alcuni mesi fa, il ritrovamento di un lupo morto sulle colline lericine – sul quale erano state avviate anche alcune indagini per tentare di individuare le cause della morte – che di fatto certificò la presenza anche in quell’area dell’animale, che invece è ormai di casa sui monti della Val di Vara e sul crinale della riviera.