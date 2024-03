’Lupi buoni e tori con le ali’, spettacolo per ragazzi al Teatro Civico

Nuovo appuntamento con le ‘Domeniche a Teatro’ nell’ambito della Stagione Ragazzi: oggi alle 16.30 (in replica domattina alle 10) il Teatro Civico ospita ‘Lupi buoni e tori con le ali’, spettacolo ideato e realizzato da Arte Vox Teatro con il sostegno di Teatro del Buratto. Chi l’ha detto che tutti i lupi sono cattivi? E che tutte le coccinelle portano fortuna? Che i draghi fanno paura? E chi l’ha detto che i tori non possono volare? C’erano una volta un lupo buono che desiderava tanto avere dei cuccioli, un drago spiritoso, una coccinella malvagia e... due tori con le ali! La storia che raccontiamo guarda nel profondo del cuore, senza fermarsi alle apparenze, senza leggere il mondo attraverso quelle fastidiose etichette che troppo spesso mettiamo addosso alle persone oppure ci sentiamo addosso noi stessi. uno spettacolo delicato, divertente e ricco di linguaggi, che racconta di mondi e personaggi fantastici. Con la regia di Benedetta Frigerio, una storia che attraverso la metafora degli animali (molto frequentata nell’immaginario dei più piccoli grazie alle favole) parla del valore della diversità e della bellezza di trovare la strada giusta per esprimere liberamente il tesoro che ognuno di noi racchiude dentro di sé, e che ci rende unici e preziosi. Il testo è di Anna Maini e in scena ci sono Giulia D’Imperio e Paola Palmieri, nelle scenografie, illustrazioni e pupazzi di Rossana Maggi (suoi anche i costumi insieme a Claudia Botta), con la realizzazione e consulenza video di Michele Cremaschi, le musiche e i suoni originali di Enrico Ballardini, e le voci registrate di Tommaso Banfi, Renata Coluccini, Marta Comerio, Dario De Falco e Franco Spadavecchia. È consigliato per i bambini con un’età tra i 4 e i 10 anni. Per avere ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a [email protected] o contattare il botteghino del teatro, aperto (ingresso da via Carpenino), domani a partire dalle 8.30 (anche al numero di telefono 0187 727521).