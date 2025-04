’L’uomo che nacque morendo’, Faccini parla del disertore Jacobs

Verrà presentato oggi, a partire dalle 17, nella sala consiliare del municipio di Lerici, il libro ‘L’uomo che nacque morendo’, di Luigi Monardo Faccini. L’evento è organizzato da Società Marittima di Mutuo Soccorso di Lerici, Anpi Lerici e Coop 1° Maggio di San Terenzo, con il patrocinio del Comune di Lerici. L’incontro con Luigi Faccini, regista e scrittore, verterà sulla vicenda dell’ufficiale tedesco Rudolf Jacobs, di stanza a Villa Rezzola a Pugliola, quartier generale tedesco, che disertò e si unì alla Resistenza, aggregandosi alla Brigata partigiana ‘Ugo Muccini’ assieme ad un suo commilitone, trovando la morte a Sarzana nel novembre 1944 durante l’assalto alla sede delle brigate nere. Fu il sacrificio dei 250.000 soldati tedeschi asserragliati a Stalingrado, preteso da Hitler, che aprì gli occhi ai vertici militari e alle truppe: non solo gli ebrei e gli oppositori politici erano destinati allo sterminio, ma le stesse forze armate tedesche, colpevoli di non soddisfare i sogni del Führer. Una folta minoranza di soldati tedeschi diserteranno, consegnandosi agli angloamericani o passando alle formazioni partigiane, come avvenne frequentemente in Italia, ma anche in Francia e nella Russia sovietica. Ebbene, il capitano della Kriegsmarine Jacobs, fu l’ufficiale tedesco in più alto grado che operò quella scelta esemplare. Nel programma, dopo il saluto delle associazioni promotrici e l’introduzione di Bernardo Ratti, presidente della Società Marittima, l’autore dialogherà con Simonetta Lupi dell’Anpi Lerici, con la partecipazione di Marina Piperno, moglie e produttrice dell’autore, romana, che, nel 2011, ha ricevuto il Nastro d’Argento alla carriera. Ricordiamo che Faccini, invece, nato a Lerici, ha realizzato numerosi lungometraggi, documentari, servizi televisivi e pubblicazioni, ricevendo molti riconoscimenti: del 1980 il noto film ‘Nella città perduta di Sarzana’. m. magi