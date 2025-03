L’università per il soccorso. Il comando dei vigili del fuoco sarà un campus di eccellenza

Un campus accogliente e attrezzato per consentire di migliorare costantemente il grado di preparazione. L’Università dei soccorsi è pronta a formare i vigili del fuoco provenienti dal centro e nord Italia. Il centro realizzato all’interno della caserma dei vigili del fuoco di via Antoniana a Spezia sarà uno dei 18 punti di formazione del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco istituiti in tutta Italia. Il comando spezzino diretto da Maria Francesca Conti diventerà infatti un punto di eccellenza specializzato soprattutto nello spegnimento degli incendi boschivi e navale grazie alla tecnologia garantita dal simulatore in dotazione e alla preparazione del team operativo che eseguirà gli stage. L’inizio del nuovo e prestigioso percorso lo si deve alla realizzazione, in tempi davvero da record come è stato evidenziato, della nuova palazzina logistica dedicata alla preparazione e all’accoglienza. Proprio perchè l’aspetto logistico debba sempre andare di pari passo con le competenze dei formatori e il forte spirito di gruppo che contraddistingue il corpo dei vigili del fuoco.

La struttura appena consegnata è’ dotata di aule didattiche e alloggi per ospitare i vigili del fuoco che seguiranno i corsi di addestramento e perfezionamento. L’edificio è stato ricavato dalla riqualificazione integrale di un immobile preesistente ma in stato di abbandono già acquisizione dell’area all’interno della quale è stato costruito il comando della Spezia. I lavori hanno preso il via a maggio 2023 e si sono conclusi alla fine dello scorso anno. Nel frattempo sono stati installati gli arredi arredi e reso operativa la struttura adiacente alla sede principale. La palazzina si sviluppa su due piani dedicati agli alloggi, con 14 camere e servizi, per una capienza complessiva di 30 posti letto. Al piano terra si trovano un’aula multimediale e un’aula per lezioni frontali, che possono essere unite per creare un unico spazio in grado di ospitare 60-70 persone. Nell’area esterna sono già stati realizzati spazi per l’addestramento operativo, con ulteriori allestimenti formativi previsti nel corso dell’anno. La base spezzina non è nuova all’organizzazione di corsi di perfezionamento sia a livello provincialche regionale e nazionale tra i quali anche quello altamente specialisticio dedicato al simulatore antincendio navale. Una “materia“ quest’ultima che verrà approfondita proprio durante gli stage. Soltanto nel 2024 il comando della Spezia ha organizzato 52 edizioni formative alle quali hanno partecipato 400 vigili del fuoco di diverse qualifiche e ruoli, dai funzionari ai vigili operativi. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, oltre alle massime autorità civili e militari cittadine, provinciali e regionali, il vescovo Luigi Ernesto Palletti il direttore regionale dei vigili del fuoco della Liguria Vincenzo Lotito, il comandante del comando spezzino Maria Francesca Conti, il sottosegretario di Stato l’onorevole Emanuele Prisco, il capo dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile prefetto Attilio Visconti e del capo nazionale del corpo Eros Mannino. Un’eccellenza che ancdrà a accrescere ulteriormente il grado di preparazione e formazione dei vigili del fuoco specializzandosi ulteriormente nelle operazioni di intervento sia negli incendi boschivi ma anche in caso di emergenze navali.

Massimo Merluzzi