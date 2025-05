Luni, il Comune torna ad assumere. Via al concorso per due geometri. La graduatoria insieme agli altri enti

Il Comune di Luni torna ad assumere. E’ stato infatti aperto il bando per includere nella pianta organica dell’ente due nuovi geometri (foto d’archivio). Si tratta di una importante possibilità occupazionale non solo per i vincitori del concorso, ma anche per gli altri partecipanti che verranno inseriti in una graduatoria con possibilità di essere contattati da altre amministrazioni che abbiano bisogno di inserire in organico le stesse professionalità senza dover quindi indire un concorso.

Le domande di partecipazioni al bando sono già aperte sul sito internet del Comune di Luni e i candidati avranno tempo di inviare la richiesta di partecipazione entro il 30° giorno dalla pubblicazione. Per la partecipazione è necessario il diploma di maturità quinquennale di geometra, oppure diploma di istruzione tecnica per il settore tecnologico, ad indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio e sono ammessi i candidati che, pur non essendo diplomati geometri sono in possesso di laurea in architettura e ingegneria.

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.luni.sp.it. La domanda di ammissione deve essere inviata entro le 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale Unico del Reclutamento.

I candidati che hanno presentato domanda nel rispetto del termine e delle modalità stabiliti dal bando sono ammessi alla selezione, con riserva di accertamento del possesso da parte dei i requisiti previsti per partecipare alla selezione. Le materie relative alla verifica delle conoscenze di tipo professionale sono quelle indicate per la prova scritta e orale, le domande saranno con risposte multiple predeterminate di cui una sola esatta. I vincitori dei concorsi sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.