Lunezia Volley conquista la prima vittoria in Prima Divisione ligure femminile

Mesco Queirolo Levanto 1Lunezia Volley 3(25-15; 21-25; 22-25; 19-25)

MESCO QUEIROLO LEVANTO: Merano V., Bella, Bono Alice, Chavez, Bono Ambra, Merani G., Meregoni, Romagnoli, Zanini, D’ Alessio, liberi Galleno e Bassi.

LUNEZIA VOLLEY: Bencaster, Giumelli, Caruso, Carta, Camaiora, Ingrassia, Zolesi, Signego, Marcho, Massa, liberi Nesci e Camaiora.

Arbitro: Pennetti

LEVANTO – Prima vittoria in campionato per il giovanissimo Lunezia Volley, che in precedenza aveva raccolto appena un paio di set, nel girone di Levante di Prima Divisione ligure femminile. Un successo conquistato in trasferta alla tensostruttura di San Gottardo di Levanto. Le sarzanesi, dopo aver concesso il primo set alle padrone di casa hanno spiccato il volo verso un risultato netto. I tempi in cui il Lunezia toccò più di una volta la serie B sembrano lontani, ma ad ogni modo rompere il ghiaccio era davvero importante. E la dirigenza sottolinea come iscrizioni al settore giovanile non siano mai state così numerose.

Ilaria Gallione