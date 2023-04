Luna blu protagonista a Brugnato. Ecco il ristorante che impiega 12 persone con autismo

La Spezia, 2 aprile 2023 – Benvenuti al “Luna Blu”. Oggi il grande evento di inaugurazione ha sancito l’apertura ufficiale del ristorante che impiegherà 12 ragazzi autistici della Cooperativa Sociale Luna Blu. Un pomeriggio di festa e sorrisi al Brugnato 5Terre Outlet Village, dove ha sede la nuova attività aperta proprio nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo.

Il modello inclusivo applicato all'interno di Luna Blu Ristorante si basa appunto sul coinvolgimento diretto di 12 ragazzi con autismo che si occuperanno di tutti gli aspetti organizzativi e operativi, seguiti da tutor e professionisti esperti e dedicati. Il risultato sarà un'offerta gastronomica di ottimo livello, basata su ingredienti e materie prime prodotti nell'ambito della cooperativa.

«L'apertura di questo ristorante - spiegano il governatore Giovanni Toti e l'assessore alle Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore Giacomo Giampedrone - rappresenta soprattutto un nuovo principio di integrazione attraverso il lavoro, che in questo caso diventa anche occasione per esprimere la propria socialità, oltre che un modo per migliorare le proprie condizioni di vita e per realizzarsi in un contesto che per loro potrebbe rivelarsi non semplice. In Liguria sono circa 2000 le persone con una certificazione di diagnosi dello spettro autistico. Un numero che non lascia indifferenti le istituzioni e che ci spinge a incrementare sempre di più i servizi e migliorare l'organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie».

«Regione Liguria - aggiungono Toti e Giampedrone - ha stanziato 2 milioni e 550mila euro, messi a disposizione per due annualità dal Ministero per la Disabilità in concerto con quello dell'Economia e del Lavoro, per realizzare iniziative di promozione della socializzazione indirizzate proprio a persone con disturbi dello spettro autistico. L'obiettivo è quello di mettere a punto, in collaborazione con enti e associazioni del terzo settore, percorsi di co - progettazione e di successiva attuazione di iniziative per la promozione della socialità e dell'educazione all'abitare in modo indipendente. L'obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno ed è anche grazie a iniziative come questa che possiamo lavorare insieme per comprendere e supportare chi affronta ogni giorno la malattia».