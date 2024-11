Luigi De Angelis ancora presidente della Croce Rossa della Spezia

La Spezia, 18 novembre 2024 – Luigi De Angelis è stato rieletto presidente della Croce Rossa della Spezia con il 75,5% dei voti. Nato 54 anni fa, volontario con 36 anni di servizio, De Angelis ha già guidato il Comitato come commissario dal 2011 al 2012 e come presidente dal 2012 al 2024. Il volontario Gianluca Bucchioni ha invece raccolto il 21,9% dei voti. Le elezioni per il rinnovo delle cariche associative si sono svolte ieri, domenica 17 novembre: hanno votato in totale 351 volontari (il 72,9% degli aventi diritto) delle sedi Cri della Spezia, di Fezzano, Muggiano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio. Oltre a De Angelis, sono stati eletti i consiglieri Fabio Dardengo, Francesco Cerchi, Augusta Castellini e Mariamatilde Martinelli, che affiancheranno il presidente nel mandato 2024-2028.

“Continuare a rappresentare i più di 500 volontari della Cri della Spezia è per me un grande onore – dichiara De Angelis – . Ringrazio i volontari per la fiducia che ancora una volta mi hanno accordato e per l’alta affluenza ai seggi, segno di un rinnovato interesse per la vita dell’associazione. Il lavoro di buona gestione e sviluppo iniziato nel 2011, che ci ha portato ad essere un’associazione fiore all’occhiello della città, è stato premiato in modo chiaro nel segno della continuità. Ora ci metteremo subito al lavoro con i consiglieri eletti per potenziare tutti i nostri servizi, aiutare con ancora maggiore efficacia le fasce deboli della popolazione e realizzare il progetto della nuova sede, una nuova casa per la Croce Rossa della Spezia adeguata alle nostre attuali esigenze”.

"Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni a Luigi De Angelis per la sua rielezione a presidente della Croce Rossa della Spezia – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Questo straordinario risultato testimonia la fiducia e il riconoscimento dei volontari per il suo impegno, premiando lo straordinario lavoro portato avanti fino ad oggi. La Croce Rossa rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra comunità, e grazie al lavoro instancabile di tutti i volontari, che ringrazio, continua a essere un punto di riferimento per il soccorso, l’assistenza e la sensibilizzazione su temi fondamentali. Voglio sottolineare in particolare l’importanza delle iniziative promosse per coinvolgere i giovani, come i progetti di educazione alla sicurezza stradale, alla prevenzione sull’abuso di alcol e contro le sostanze stupefacenti: un impegno prezioso per il benessere e la crescita delle nuove generazioni. Auguro a Luigi De Angelis un mandato ricco di soddisfazioni e successi, sicuro che continueranno a lavorare con dedizione e passione per il bene della Spezia e del nostro territorio”.