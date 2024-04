Luci accese sul Montagna. Nuove torri faro sulle piste pronte a illuminare i big

Il sopralluogo ha fornito responsi positivi. Procedono infatti regolarmente i lavori per la realizzazione di adeguamento al campo sportivo Montagna che, a fine giugno, sarà sede dei Campionati nazionali assoluti di atletica leggera. Ieri il sindaco Pierluigi Peracchini, accompagnato dagli assessori allo sport Marco Frascatore e impiantistica sportiva e lavori pubblici Pietro Antonio Cimino, ha voluto vedere con i propri occhi, per verificare lo stato avanzamento lavori. Attualmente i lavori in corso interessano gli impianti di illuminazione, ossia l’installazione delle nuove torri faro e sono giunti al 75% della loro esecuzione: sono stati realizzati infatti gli scavi più importanti, le cabine per l’impianto di trasformazione sono state collocate e proprio ieri le torri faro sono state assemblate, mentre alla fine della prima settimana di maggio saranno installate. I lavori di illuminazione interesseranno sia pista principale sia un tratto della pista di allenamento e avranno un importo totale di 1.134.621, 99 euro di cui 450.000 euro finanziati dal bando ‘Sport e periferie 2023’. "Sulla pista principale stiamo installando quattro torri faro – spiega Cimino – che consentiranno una uniforme illuminazione della pista e del campo, e pure la corsia di allenamento in un tratto della pista del campo secondario. Poi stiamo realizzando la tribuna stampa e verrà ampliato il sistema di diffusione audio. La fine dei lavori è prevista per la metà di maggio. Con questo intervento viene ampliata l’offerta sportiva, che consentirà l’utilizzo del Montagna anche in orari notturni per eventi sportivi o manifestazioni".

I campionati nazionali assoluti di atletica leggera si terranno nella nostra città il 29 e il 30 giugno e sono l’ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Parigi e quindi un momento irrinunciabile per i grandi campioni italiani per misurare il loro stato di forma prima della competizione olimpionica. "Sui partecipanti non siamo in grado di dare anticipazioni ufficiali – dichiara Frascatore – Visto che gli atleti sono impegnati nella preparazione, soltanto in prossimità dell’evento avremo più chiaro chi sarà in gara. Siamo molto fiduciosi e aspettiamo di sapere. Ci attendiamo sicuramente nomi importanti, in vista delle olimpiadi". Sui lavori Frascatore è soddisfatto. "Stiamo andando spediti e siamo nei tempi sebbene sia un impegno davvero imponente. Sono lavori che cambieranno in meglio il nostro campo sportivo, un impianto che, pure dopo questa grandissima manifestazione, darà la possibilità di svolgere attività sempre legate all’atletica leggera, accogliendo eventi di caratura nazionale e internazionale". Marco Magi