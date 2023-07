Luca Delfino lascia il carcere e va in una Rems

Luca Delfino, condannato a 16 anni e mezzo di reclusione per l’omicidio di Antonella Multari, ha lasciato ieri il carcere di Spezia per raggiungere poco dopo le 7 la Rems di Villa Caterina, sulle alture di Genova Prà. Delfino, che dovrà rimanere per 6 anni e mezzo in misura di sicurezza nella struttura genovese, è arrivato a bordo di un furgone della Polizia Penitenziaria. Era stato indagato e poi assolto per l’omicidio di un’altra donna (sua ex), uccisa nei vicoli di Genova nel 2006. Tra gli abitanti della zona c’è il timore di evasione dalla Rems come già avvenuto in passato; tra gli episodi spicca quello di un giovane che morì poche ore dopo in un drammatico incidente in moto in autostrada