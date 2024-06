Lsct, via libera alla gara per il Ravano. In ballo 250 milioni di investimenti

LA SPEZIA

Via libera dal consiglio di amministrazione di Contship al bando per la realizzazione dell’ampliamento del terzo bacino portuale. Ieri mattina, l’ok formale a alle procedure che porteranno, nel giro di una settimana, alla pubblicazione del bando per la realizzazione del nuovo terminal Ravano, misura attesa da anni dalla comunità portuale. Matthieu Gasselin, amministratore delegato di Constship Italia e di Lsct, in occasione del convengo “Sotto il segno del porto” aveva annunciato l’intenzione di lanciare il bando per la fine di maggio: programmi rispettati in linea di massima, con la gara che sarà ufficialmente pubblicata e consultabile entro pochi giorni, secondo quanto si apprende da fonti interne al principale terminalista del porto spezzino.

L’obiettivo di Lsct – che investirà in questo intervento circa 250 milioni di euro – è di appaltare i lavori entro la fine dell’anno, mentre l’inizio del cantiere che porterà alla creazione di nuove banchine e piazzali dovrebbe attestarsi entro la fine del gennaio del prossimo anno. Il nuovo terminal sarà operativo entro fine 2026: con la sua realizzazione, prevista dal piano regolatore portuale, Lsct punta a dare nuovo slancio allo scalo spezzino, con l’obiettivo di rendere ancora più competitivo il terminal e con l’ambizione di raggiungere, a pieno regime, la movimentazione di 2 milioni di teus all’anno. In attesa del nuovo terminal, Lsct sta registrando dati più che positivi: nel mese di maggio, nonostante le difficoltà connesse con la crisi globale, il terminalista ha movimentato 99mila teus, che rappresenta il dato più alto degli ultimi ventidue mesi. Gli sforzi economici di Lsct non si esauriranno con la realizzazione del nuovo terminal: la società ha intenzione di investire altri cinquanta milioni di euro sul Molo Fornelli, per l’acquisto di nuovo equipment (tra cui le gru;ndr) e l’ammodernamento dell’esistente.

Matteo Marcello