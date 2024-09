Lotta all’abbandono dei rifiuti. Lerici, in arrivo maxi stangata

Lo aveva annunciato il sindaco solo poche settimane fa, con tanto di foto pubblicate sui social per ’denunciare’ la cattiva abitudine di chi si disfa dei propri rifiuti senza seguire le regole sul conferimento dell’immondizia. È bastato poco per passare dalle parole ai fatti: la giunta comunale di Lerici, guidata da Leonardo Paoletti, ha approvato le nuove tariffe relative alle sanzioni per chi viene sorpreso a lordare il territorio. Una vera e propria stangata, quella che sarà attuata dal Comune contro chi non rispetta le regole, con l’obiettivo di prevenire un fenomeno che purtroppo, sopratutto durante quest’ultima estate, si è riproposto con estrema frequenza. "Nonostante l’attività sanzionatoria, permangono numerosi deprecabili fenomeni di abbandono di rifiuti e di inosservanze della regolamentazione vigente da parte dell’utenza sia domestica che non domestica e commerciale" si legge nella delibera della giunta comunale, che ha deciso di rimodulare le sanzioni "così da adeguare le stesse alla gravità del fatto e svolgere una più incisiva azione di prevenzione", aumentando le somme per il pagamento in misura ridotta delle violazioni alle norme sul conferimento dei rifiuti.

Gli importi sono stati determinati in relazione al conferimento, alla tipologia del rifiuto ed ai conseguenti pregiudizi al decoro urbano. Per le violazioni alla disciplina prevista per le utenze domestiche, ovvero l’errato conferimento, è prevista una multa di 250 euro, mentre le violazioni alla disciplina prevista per le utenze non domestiche, ovvero le attività commerciali, industriali e artigianali, la multa sale fino a 400 euro. Stangata anche per chi abbandona i rifiuti. Disfarsi di rifiuti urbani di modesta quantità sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali costerà 250 euro di sanzione, che salirà fino a 400 euro se l’abbandono è tale da compromettere l’igiene del suolo e comportare il degrado ambientale. Una lotta a tutto campo, quella sull’abbandono della spazzatura avviata dal Comune di Lerici, che riguarda anche anche l’immondizia di piccolissime dimensioni, come fazzoletti, scontrini e mozziconi di sigaretta, il cui abbandono lungo strade e piazze è purtroppo diventato frequente. Chi verrà pizzicato a buttare a terra una sigaretta, una gomma da masticare, verrà sanzionato con una multa di 50 euro.

Matteo Marcello