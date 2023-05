Lorenzo Fragola a Spezia per lanciare il nuovo album

Un incontro con gli studenti, poi un concerto gratuito. Lorenzo Fragola e il suo management hanno scelto la nostra città per lanciare il suo nuovo album. Il cantautore, molto seguito dalle giovani generazioni e vincitore dell’ottava edizione del talent show Xfactor, nella mattinata di domani, sarà ospite al liceo artistico Cardarelli, dove illustrerà la sua esperienza creativa e il percorso che lo ha portato a sfruttare il proprio talento per farlo diventare una professione. Una testimonianza importante di un giovane che parlerà alla sua generazione. L’obiettivo è creare un momento di condivisione, dove gli studenti possano liberamente esprimere il loro pensiero durante la discussione e possano confrontarsi con lui sui temi più sentiti tra i giovani: l’ansia sociale, la precarietà del futuro, il brivido del presente. Lorenzo Fragola, al termine dell’incontro, canterà alcuni brani tratti dal suo ultimo album accompagnato da Mameli, musicista eclettico, produttore e autore delle sue canzoni. È un’iniziativa organizzata dall’agenzia Ad Eventi, patrocinata dal Comune della Spezia e, in particolare, dall’assessorato alla Formazione Lavoro e Orientamento coordinato dall’assessore Patrizia Saccone. "Sono contento che due artisti giovani come Lorenzo Fragola e Mameli – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – abbiano puntato sul nostro territorio. L’appuntamento mattutino sarà anche un momento di crescita e di sviluppo per gli studenti che potranno parlare di temi sentiti tra le nuove generazioni con un artista molto vicino a loro come età". Infine i due artisti domani sera saranno ospiti allo spazio Pin per un concerto ad ingresso gratuito con inizio alle 21.30.

Marco Magi