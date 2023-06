L’opera di Brueghel sulla via di casa ’La crocifissione’ in mostra al Lia

Una mostra che nasce per presentare al pubblico le opere significative dell’arte fiamminga e l’occasione per esporre un importante dipinto. ‘Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti’ inaugura oggi, alle 17.30, al Museo Lia. Curata da Rossana Vitiello, con la collaborazione di Andrea Marmori, Valentina Tonini e Martina Avogadro, proporrà la ‘ Crocifissione’, dopo lo studio e il lavoro di restauro sul dipinto realizzati nel laboratorio della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e della provincia della Spezia, in collaborazione con l’Università di Genova per quanto riguarda le indagini diagnostiche sull’opera. In particolare verranno resi noti gli eventi storico artistici del dipinto e le problematiche relative alla tutela, la storia travagliata delle vicende conservative dell’opera, del furto e del ritrovamento della tavola negli anni Settanta del Novecento e del recente tentativo di furto sventato grazie all’intervento dei carabinieri. "La ‘Crocifissione’ è un dipinto di inestimabile valore – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – un capolavoro dell’arte fiamminga e non solo. Siamo contenti di poterla presentare in una mostra, che espone opere della stessa scuola. Il suo restauro è un evento significativo e per la nostra città è un onore poter avere in esposizione l’opera dopo il tentativo di furto del marzo di quattro anni fa. Significativo è proprio ricordare questa vicenda nella chiesa di Castelnuovo Magra, una sottrazione sventata grazie alla collaborazione e all’intelligenza dei carabinieri, di don Alessandro Chiantaretto e della diocesi, che ringrazio. Con l’occasione ringrazio la famiglia Lia per il rinnovo della convenzione, che ora permette il rilancio del museo con importanti mostre".

La mostra è promossa dal Comune della Spezia con il patrocinio di Regione Liguria, la Soprintendenza Belle arti Genova e provincia della Spezia, il Comando carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale, ed è stata realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia e il sostegno di Coop Liguria. Al vernissage saranno presenti il sindaco Peracchini (insieme alla dirigente Rosanna Ghirri), il soprintendente Cristina Bartolini, il vicario generale monsignor Enrico Nuti, il maggiore dei carabinieri Alessandro Caprio, il presidente della Fondazione Carispezia Andrea Corradino e i curatori della mostra.

Marco Magi