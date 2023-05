L’offensiva col cane antidroga Il fiuto di Leone ha fatto centro

Il cane antidroga Leone, della Polizia di Stato, colpisce ancora. In un’aiuola di via Bragarina ha fiutato e scoperto un pezzetto di hashish di circa 4 grammi avvolto con del cellophane trasparente e quatrtro palline di hashish confezionate del peso di circa 4 grammi. Durante un controllo nei pressi della stazione ferroviaria, il cane dell’unità cinofila segnalava la presenza di sostanze stupefacenti su un 22enne residente fuori provincia: la stesso consegnava un pezzetto di hashish e veniva sottoposto alla sanzione amministrativa e segnalato alla prefetturaquale assuntore. In via Milano angolo via Roma un uomo, alla vista degli agenti, si allontanava frettolosamente, ma che veniva bloccato all’incrocio tra via Napoli e via N.Bixio. Durante la fuga lanciava un pacchetto di cellophane recuperato dai poliziotti; all’atto del controllo lo stesso consegnava un altro pezzetto di hashish. E’ strato denunciato.