Lo stadio torna ad aprire i cancelli. Conclusa la prima fase dei lavori cofinanziati dalla Regione Liguria. La tribuna pronta per Spezia-Parma

Giacomo Giampedrone, assessore alle infrastrutture della Regione Liguria, ha voluto sbilanciarsi. "Per la partita dello Spezia contro il Parma del 2 dicembre, la nuova tribuna dovrebbe essere pronta". Il condizionale è d’obbligo, nonostante l’ottimismo manifestato dall’assessore e del presidete Giovanni Toti, perché ci sono già stati imprevisti che hanno fatto slittare il cronoprogramma dei lavori. Però una volta risolti i problemi per l’impiantistica degli spogliatoi, si sta procedendo spediti e l’unico rischio sono le giornate di pioggia. Ma il primo passo, importantissimo per lo Spezia, di poter giocare nel proprio stadio è stato compiuto ieri, sia pur con venti giorni di ritardo (dove essere in occasione di Spezia-Pisa l’8 ottobre).

E nel giorno del ritorno a casa delle Aquile, non potevano mancare il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, che hanno investito parecchio nel rinnovamento dello stadio Picco, accompagnati dal sindaco Pierluigi Peracchini, con il presidente dello Spezia Calcio Philip Platek e l’amministratore delegato Andrea Gazzoli a fare gli onori di casa.

Per i lavori di adeguamento e ammodernamento del Picco è stato stanziato un cofinanziamento regionale, a valere sul Fondo Strategico regionale 2023-2025, pari a 3 milioni e 800mila euro, di cui 1 milione e 180mila euro già liquidato come primo acconto ed ulteriori 1 milione e 180mila euro in fase di liquidazione come secondo acconto.

"Lo stadio Picco torna a disposizione della città – hanno dichiarato ieri, soddisfatti, il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – I lavori, fortemente voluti da Regione Liguria, hanno permesso allo Spezia di tornare a disputare le partite in casa già nella prima parte del campionato. Gli interventi continueranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di terminare la prima fase dei lavori e riaprire la tribuna certamente entro fine anno e di finire l’intervento di restyling nel 2024 con la copertura della curva". "Il percorso che abbiamo iniziato in sinergia con Regione Liguria e lo Spezia Calcio ci porterà ad ottenere uno degli stadi più belli d’Italia – ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - E’ un giorno speciale perché gli aquilotti tornano al Picco, e insieme a loro i nostri tifosi, che potranno iniziare a vivere il nuovo stadio che sarà completato nei prossimi mesi con ulteriori importanti interventi. Si tratta di un grande investimento, richiesto e voluto dal Comune, in un’ottica di continuo miglioramento delle infrastrutture sportive della nostra città e ringrazio Regione Liguria e lo Spezia per aver accolto la nostra proposta". "Il primo step, cioè quello di tornare a giocare nella nostra casa, è stato compiuto. Ora avanti verso il completamento di un’opera moderna e funzionale per tutti i tifosi aquilotti, che Spezia Calcio, Regione Liguria e Comune della Spezia hanno voluto fortemente", ha dichiarato l’amministratore delgato dello Spezia Calcio Andrea Gazzoli.

È dunque stato raggiunto il primo step dell’avanzamento dei lavori, divisi in due fasi. La prima, attualmente in corso, prevede l’ammodernamento della tribuna e i relativi locali interni, con ampliamento dei primi tre livelli. Rimangono da terminare alcuni interventi sulla tribuna. Per questa fase dei lavori sono stati stanziati circa 2milioni e 950mila euro. Nella seconda fase dell’intervento, prevista tra giugno e agosto 2024, si procederà invece alla nuova copertura della curva Ferrovia, per una cifra di circa 850mila euro. Al bilancio complessivo dei lavori si aggiungono l’intervento già concluso nel settore ospiti, la creazione di nuovi corner della curva Piscina con aumento dei posti a sedere e realizzazione di aree di sicurezza con nuovi percorsi afflussodeflusso e il rifacimento servizi igienici settore distinti.

Massimo Benedetti