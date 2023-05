Lo spunto da un contest E nasce ’Sbronza al cuore’

Ognuno di noi ha una propria playlist di brani preferiti. Però, il cantante spezzino Moro ha deciso di utilizzarla in modo speciale: per scrivere una canzone. Quindi, ‘Sbronza al cuore’, nasce così. "Era una giornata segnata dalla noia che scandiva i tempi dilatati del lockdown durante la pandemia – spiega l’autore – la mia attenzione è stata catturata da un contest che prevedeva la stesura di una canzone sulla base di titoli". L’autore coglie così l’occasione e sfrutta la particolarità del progetto. Ed è in questo modo che i vari ‘Il regalo perfetto’ di Galeffi, ‘Dimmi cosa resta’ di Gnut, ‘L’ultima festa’ di Cosmo, ‘Mi sono rotto il cazzo’ dello Stato sociale, ‘Tsunami’ di Eugenio in via di Gioia, ‘Cuore’ di Albedo, ‘Al di là dell’amore’ di Brunori Sas, ‘Niente da capire’ de Il silenzio nelle mani, ‘Tatuaggi’ degli Psicologi, ‘Chiodo fisso’ di Eugenio in via di Gioia, ‘18 anni’ di Ariete, ‘Belva’ di Gazzelle, ‘Bello appare il mondo’ e ‘Per due che come noi’ di Brunori Sas, ‘Piccola sbronza’ di Dente e Selton, ‘Giulia’ dei Pinguini Tattici Nucleari, ‘A piedi il mondo’ di Gio Evan, ‘Portovenere’ di Canova, ‘Lisbona’ di Viito, ‘Restiamo in casa’ di Colapesce, ‘Come dietro un vetro’ de Il silenzio nelle mani, ‘La mia vita senza te’ dei Tre allegri ragazzi morti, ‘Nascosta in piena vista’ de I cani, e ‘Nudo integrale’ dei Coma_Cose, si fondono e danno vita a ‘Sbronza al cuore’. Un brano che segue il fil rouge del precedente ‘Poncho Giallo’, sia nella tematica che nel sound. Metà romano e metà ligure, Gabriele Moretti (nome all’anagrafe di Moro), classe 2000, si approccia alla musica da bambino. Il cantautorato ‘indie’ è il suo mantra, e trae ispirazione dai vari Gazzelle, Fulminacci, Calcutta, sebbene si definisca un artista in grado di cogliere essenza e bellezza in tutti i generi musicali

Marco Magi