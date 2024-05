Lo Spezzino grande fucina di talenti

Una terra di campioni e di passione per le due ruote. La provincia spezzina è da sempre un giardino nel quale sono sbocciate le stelle del ciclismo sostenute da eventi che fanno parte della storia nazionale e internazionale. Dal Giro della Lunigiana da quasi 50 anni appuntamento a tappe per tanti giovani prevenienti da mezzo mondo ideata dalla società Casano alle gare inserite nell’albo d’oro giovanile italiano come quella del "1 Maggio". E poi ci sono i campioni. Dalla leggenda Graziano Battistini vincitore di due tappe al Tour de France e altrettante al Giro d’Italia e poi nella carriera da dirigente scopritore di grandi talenti. Tra questi Massimo Podenzana di Bolano due volte campione d’Italia da professionista, una settimana in maglia rosa al Giro d’Italia e fedelissimo compagno di squadra oltre che amico di Marco Pantani. Ma come non ricordare Alessandro Petacchi (nella foto), "Alejet" che all’inizio degli anni Duemila contese a Mario Cipollini il titolo di miglior velocista. E proprio il castelnovese, adesso commentatore televisivo, cresciuto nell’Us Luni contribuì al successo nel campionato del mondo di Supermario nel 2002 a Zolder in Belgio. Sono tanti i giovani passati al professionismo: lo spezzino Lorenzo Ferdeghini che vanta due ottimi Giri d’Italia oppure Daniele Della Tommasina, Alessandro Colò e il compianto direttore sportivo Antonio Cibei che dopo aver cresciuto tanti ragazzi ha avuto il riconoscimento del passaggio in un team di caratura professionista. E tra le ragazze Emanuela Lucchinelli di Ceparana che prima del suo passaggio al calcio giocato ha corso un Giro d’Italia femminile.

Massimo Merluzzi