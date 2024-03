Lo scrittore Landini al centro Ruffini

Il sarzanese Thomas Landini sarà l’ospite del tradizionale appuntamento di presentazione di libri e incontri con gli autori organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con la biblioteca civica ’Arzelà’ che rientra nella rassegna ’Non ci resta che leggere’. Venerdì pomeriggio alle 18 nella sala conferenze del centro sociale Ruffini in via Vecchia del Piano adiacente alla tensostruttura PalaConti sarà presentato il romanzo fantasy di Thomas Landini dal titolo ’Oscurità e luce: Il Cavaliere e il Druido’. Una storia ambientata in una terra immaginaria in epoca celtica - medievale che alterna il viaggio di Trent, Paladino della Luce alla storia di Morgan, Druido Nero. Thomas Landini classe 1987 dopo aver frequentato il corso in Scienze del servizio sociale all’Università di Pisa attualmente è dipendente del Comune di Lerici. Il libro presentato venerdì segue all’esordio con ’Gli eredi del tempo’ pubblicato per la collana ’Giovani Autori’ da Felici Editore.