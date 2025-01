Lo scontro sale sui bus navetta: "Orari estesi. Pd fa solo polemica"

Botta e risposta tra i dem e la giunta comunale sui bus navetta che collegano i due park multipiano della città con il centro storico. A neanche 24 ore di distanza dall’affondo con cui il Partito democratico aveva accusato di scarsa lungimiranza la giunta per non aver incentivato l’utilizzo della navetta in occasione dei saldi (iniziati ieri), ecco la doppia replica da Palazzo civico, che con una doppia nota nell’arco di otto minuti ha replicato per le rime.

La prima, più istituzionale, per segnalare che da martedì 7 gennaio il servizio di bus navetta gratuito da e per i parcheggi di interscambio di piazza Pozzoli e piazza D’armi estende l’orario delle corse, prolungato fino alle 20 (orario di chiusura dei negozi). Le navette saranno quindi disponibili dal lunedì al sabato dalle 7 del mattino fino alle 20, con una corsa ogni 15 minuti nella fascia oraria tra le 7 e le 8.30, e ogni 30 minuti nelle altre fasce orarie del giorno.

La seconda, più politica, con la risposta dell’assessore al Commercio, Alberto Giarelli. "Spiace constatare come al Pd prema solo fare polemica senza informarsi. A partire dal 7 gennaio, infatti, il servizio di bus navetta verrà esteso sino alle 20 proprio per consentire di poter fruire dell’intero orario di apertura dei negozi. Non solo quindi per il periodo dei saldi, ma in modo continuativo. Suggerisco quindi al Pd di accettare la realtà ovvero che per la prima volta nella storia c’è un’amministrazione che ha una visione chiara su come costruire una città più smart ed ecosostenibile e la sta realizzando concretamente. I nuovi parcheggi di Piazza D’Armi e Piazza Pozzoli rappresentano due infrastrutture fondamentali a servizio del centro cittadino e dei commercianti, che avevamo promesso e abbiamo realizzato. Una vera e propria rivoluzione in termini di mobilità e sostenibilità ambientale che continueremo a portare avanti con nuovi progetti."