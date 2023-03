ll valzer dei lavori della stazione Anticipati per evitare interferenze Monterosso si prepara ai disagi

Anticipato dal 16 al 20 maggio il periodo dei lavori ai binario dispari della stazione di Monterosso inizialmente programmato a maggio in coincidenza col raduno dei bersaglieri. L’assessore regionale ai trasporti di Augusto Sartori ha aperto alle istanze che sono emerse dal territorio per evitare interferenze da superflusso turistico. La notizia arriva, comunque con accenti polemici, in risposta ad una interpellanza del consigliere Davide Natale sui disservizi dei treni nella tratta del levante. "L’assessore Sartori si è dimostrato disponibile ad accogliere la mia proposta di modificare il periodo dei lavori, anche se, visto come negli anni hanno gestito la manutenzione delle tratte ferroviarie e che a un primo tentativo di anticipare i lavori hanno creato ancora più disagi, la mia fiducia che quanto affermato in aula si trasformi in atto concreto, è veramente scarsa".

Replica l’assessore regionale ai trasporti Sartori, fornendo le puntualizzazioni: "E’ fuori di dubbio che tali interventi, assolutamente necessari e non ulteriormente differibili, costituiscano un disagio per i fruitori di questa tratta ferroviaria ma è altrettanto evidente che, una volta terminati, daranno un servizio ancora più di qualità rispetto al passato. Inizieranno alle 22.30 del 16 maggio e termineranno alle 4 del 20 maggio. Regione Liguria, vista la concomitanza del 70° Raduno nazionale dei Bersaglieri in programma a La Spezia dal 22 al 28 maggio, nelle scorse settimane ha chiesto ed ottenuto da Rfi l’anticipo dell’interruzione della linea inizialmente prevista dal 23 al 27 maggio. I lavori nella stazione di Monterosso riguardano il prolungamento del sottopasso, la realizzazione del vano scale e dell’ascensore sul terzo marciapiede"

I rilievi di Natale vanno oltre. "E’ assurdodo che, con tutte le risorse che chi viaggia sui treni nelle Cinque terre assicura al sistema della mobilità regionale, non vi siano tutte le stazioni riorganizzate in maniera da essere accessibili a tutti e funzionali. Per fare 700 metri (distanza tra Riomaggiore e Manarola), una persona (non residente ndr) paga 5 euro, nemmeno se viaggiasse con un trasporto personalizzato, che valgano in un anno decine di milioni di euro. Parliamo di una montagna di risorse che però hanno pochissime ricadute sul territorio".