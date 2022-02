ll tifoso romanista colto da malore s’incontra con lo Spezia club Italia

Si annuncia un ‘Picco’ ribollente di tifo e passione per Spezia-Roma di oggi. Venduti 7928 biglietti dei quali 2951 mini abbonamenti, con entrambe le curve esaurite. Circa 360 i tagliandi rimasti, ancora acquistabili online, nelle rivendite autorizzate oppure nella biglietteria del ‘Picco’, aperta dalle ore 15 fino a inizio gara. l colori bianchi la faranno da padrone anche se non mancheranno le tinte giallorosse visto che sono annunciati oltre mille romanisti che si posizioneranno in curva Piscina, ma anche in gradinata e tribuna dato la mancanza di limitazioni nella vendita per la regione Lazio in quei settori. Si spera in un clima all’insegna della sportività e del rispetto reciproco, un po’ come avvenne nella gara di andata quando, a seguito di un malore sopraggiunto a un supporter giallorosso, tutto lo stadio si ammutolì, ricevendo la solidarietà da parte degli spezzini, molto apprezzata dal popolo romanista. Prima del match odierno, proprio quel ragazzo che si sentì male all’Olimpico, accompagnato da altri amici di fede giallorossa, si incontrerà con alcuni esponenti dello Spezia club Italia. Questi ultimi, lo scorso dicembre, dimostrarono vicinanza e affetto, a più riprese, al giovane, ora fortunatamente ristabilitosi. Un incontro che avverrà in un locale cittadino, nel corso del quale i supporter spezzini ribadiranno la loro stima e amicizia, contraccambiata, ai romanisti. In aggiunta, per ciò che riguarda i rapporti tra le due tifoserie, già in occasione della storica partita di Coppa Italia disputata dallo Spezia all’Olimpico il 16 dicembre 2015, vinta per 4 a 2 ai calci di rigori, fu molto apprezzato il gesto dei tifosi romanisti che dedicarono uno striscione al grande supporter aquilotto Ramon Bertucci, scomparso nel maggio di quell’anno. "In tutti i cuori - scrissero i romanisti - ancora tu sai donar la primavera, Ramon vive!". Ovviamente non mancherà un imponente servizio d’ordine. Fabio ...