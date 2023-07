L’itinerario del mito passa da Luni Visite guidate al sito archeologico All’anfiteatro la storia del minotauro

L’Itinerario del Mito passa dall’anfiteatro romano di Luni. Secondo appuntamento domani, venerdì, con il Portus Lunae Art Festival rassegna promossa da teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi e il patrocinio del Comune di Luni. Si inizia il percorso alle 19 al museo archeologico con la "lectio magistralis" di Giorgio Ieranò dal titolo "Itinerario nel mito. Aiace, Filottete, Ecuba" a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria al numero 348-2624922 oppure inviando una all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] A seguire dalle 19.30, è possibile partecipare alla visita guidata all’Area Archeologica di Luni, a cura degli archeologi. La partenza è dall’anfiteatro (ingresso da via Appia) e per partecipare è obbligatoria la prenotazione su luni.cultura.gov.it. Il biglietto ha il costo di 2 euro ed è acquistabile all’anfiteatro dalle 19.

In serata, alle 21, all’anfiteatro va in scena lo spettacolo dal titolo "Il grande racconto del labirinto. Arianna, il Minotauro, Teseo, Pasifae, Fedra ed Europa" che avrà come protagonisti Arianna Scommegna e Giorgio Ieranò, professore ordinario di Letteratura greca all’Università di Trento. Un’attrice e uno studioso sono entrambi protagonisti della nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure ideata e diretta da Sergio Maifredi, in cui si ripercorrono le storie di tutti i personaggi coinvolti o intrappolati nel labirinto di Creta. Le musiche sono scritte ed eseguite dal vivo da Edmondo Romano. Testi antichi e moderni saranno strumento per dare voce a personaggi leggendari, uomini e donne appartenenti a un’epoca remota. Arianna, Europa, Pasifae, il feroce Minotauro, e poi Teseo e Fedra, racconteranno in prima persona la propria versione dei fatti narrati attraverso l’interpretazione di Arianna Scommegna. A connettere i diversi personaggi, tra una testimonianza e l’altra, sarà Giorgio Ieranò, assiduo collaboratore di Teatro Pubblico Ligure. Gli spettatori saranno guidati in un vero e proprio viaggio attraverso la storia del labirinto, il luogo più enigmatico del mondo, spazio di morte ma anche cammino di iniziazione, misterioso percorso nei segreti della vita e del cosmo. I biglietti dello spettacolo (10 e 8 euro) sono in vendita su mailticket.it.

Il "Portus Lunea Art Festival" è prodotto da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Luni, Direzione regionale Musei Liguria, Museo Nazionale e Zona Archeologica di Luni e fa parte di fa parte del progetto "Parole antiche per pensieri nuovi".

m.m.