Liste civiche, tutto pronto. Venti in corsa per le urne

Due contro due. Lo scontro civico tra le due principali coalizioni alle prossime elezioni regionali è tutto nelle due liste che entrambi gli schieramenti stanno definendo in questi giorni. Nel centrodestra, ieri a Genova, la presentazione unitaria dei candidati della lista ’Vince Genova’ a sostegno di Marco Bucci. Nello Spezzino, la compagine civica ha nell’assessore regionale uscente Giacomo Giampedrone la punta di diamante; gli altri candidati sono l’attuale sindaco di Pignone, Ivano Barcellone, l’assessore sarzanese Sara Viola, l’avvocato Anna Rosa Caruso e il consigliere comunale di Castelnuovo, Gherardo Ambrosini. Sempre nella coalizione che rappresenta la maggioranza uscente, saranno ufficializzati a giorni anche i nomi di ’Orgoglio Liguria’, che nello spezzino schiererà gli assessori del comune capoluogo, Pietro Antonio Cimino e Marco Frascatore, la consigliera comunale spezzina Mirian Mercedes Rodriguez, l’ex segretario generale dell’Autorità portuale della Spezia, Marco Ceglie, e Nadia Zaborra. Entrambe le liste collegate a Marco Bucci dovrebbero presentare ufficialmente i propri candidati entro questa settimana o al più tardi entro l’inizio della prossima. Grandi movimenti anche nel civismo di centrosinistra. Anche in questo caso, saranno due le liste a sostegno del candidato del campo largo, Andrea Orlando. La lista ’Liguri a testa alta’ vedrà candidati il sindaco di Sesta Godano, Marco Traversone, l’ex sindaco di Monterosso Emanuele Moggia, l’assessore del Comune di Vernazza, Federica Salmonese, l’ex assessore lericina (nella giunta Caluri) Olga Tartarini e Ivano Bassani, agente provinciali della sezione faunistica. Quasi tutto fatto anche per l’altra lista civica, che si chiamerà ’Orlando presidente’, il cui schieramento sarà definito in questi ultimi giorni. Già quattro sono certi della partita elettorale l’avvocato Valentina Antonini, il direttore della struttura di Gastroenterologia di Asl5, Lorenzo Camellini, l’architetto Ludovica Marinaro e Angelo Massa, impiegato di banca. La presentazione delle liste con le candidature è prevista dalle 8 alle 20 di domani e dalle 8 alle 12 di sabato 28 settembre.

Matteo Marcello