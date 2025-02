L’isola del Tino dà spettacolo al Civico davanti a ottocento studenti

Se i cittadini non vanno sull’isola, l’isola approda in città. Stiamo parlando di quella più misteriosa dell’arcipelago spezzino, che stamattina alle 10.30 sarà protagonista al Teatro Civico di un’iniziativa dedicata agli studenti degli istituti di ogni ordine e grado del territorio: ’Condividere un tesoro: l’isola del Tino a scuola’. L’evento, organizzato dall’associazione amici dell’Isola del Tino odv in collaborazione con l’ufficio scolastico provinciale e con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità Energetica, del Comune della Spezia e della sezione del Cai della Spezia e il sostegno della Fondazione Carispezia e di altre agenzie del territorio. Per circa 800 alunni si schiuderà un mondo di narrazioni e musiche, con tanti ospiti: il coro dell’Isa 4 – diretto da Ilaria Biagini, Davide L’Abbate, Erica Mazzacua, Cristiana Ricci, Claudia Ciuti –; quello del liceo musicale Cardarelli, con Valentina Renesto e Marco Montanelli; e, dal Conservatorio Puccini, con il chitarrista Nicoló Accarpio e il soprano Sofia Borraccino. Non solo ; prevista la distribuzione di copie del libro ’Isola Del Tino - Isola di sorprendente bellezza’ nella sua versione fotografica agli istituti e una copia in Braille all’ufficio scolastico e una all’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti della Spezia. Ma ci saranno anche diversi altri ospiti che racconteranno, insieme alla presidente dell’associazione Amici dell’isola del Tino Elisabetta Cesari, la realtà di questo scrigno di meraviglia: l’archeologa Aurora Cagnana, direttrice degli ultimi scavi, gli ultimi faristi Renzo e Dina Fiorentini, il cavatore di marmo Piero Biggi, e interverranno anche Michele Buongiovanni, dirigente Scolastico dell’Isa 4, la biologa marina Erika Mioni di Percorsi nel blu ed Alessandro Bacchioni, presidente del Cai spezzino, che insieme alla Marina Militare custodisce e cura l’isola, rendendola accessibile anche ai disabili.

C.T.