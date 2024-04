Lisbona, la rivoluzione dei garofani

Anteprima nazionale al Museo Carmi di Carrara per il libro dello scrittore spezzino Marco Ferrari ‘Alla rivoluzione sulla Due Cavalli – Ritorno a Lisbona 50 anni dopo’ edito da Laterza. L’evento, oggi alle 18, s’intitola ‘La rivoluzione dei garofani (1974-2024) con Uliano Lucas e Marco Ferrari’. Un dialogo a cinquant’anni dai fatti che cambiarono la vita del Portogallo, tra l’autore della mostra ‘Altre voci, altri luoghi’, in corso al Museo Carmi, uno dei pochi fotoreporter stranieri ad arrivare a Lisbona nelle ore fatidiche di quella gioiosa Rivoluzione e l’autore di un romanzo di successo, che in questi giorni uscirà in una nuova edizione e il sequel. Il confronto è promosso dal Comune e curato da Archivi della Resistenza. Ingresso libero alla mostra: una delle sale è dedicata alla Rivoluzione dei Garofani e alle lotte di decolonizzazione in Guinea Bissau e Angola. Un libro di culto quello di Ferrari, da cui è stato tratto il film vincitore del Festival di Locarno.