L’INTERVISTA

"In questi due giorni Spezia sarà la capitale italiana dell’atletica e questo evento, in primo luogo, incrementerà significativamente l’afflusso turistico e coinvolgerà le attività locali, come alberghi, ristoranti e negozi. Inoltre sarà un’occasione per mettere in luce le nostre strutture sportive e le bellezze del territorio, aumentando la nostra reputazione come città amica dello sport e capace di ospitare eventi di alto livello. L’attività fisica per noi è una priorità: per questo investiamo per realizzare nuove strutture sportive, come la nuova palestra e la piscina adiacenti al Palamariotti, la palestra in via del Canaletto, per la quale presto aprirà il cantiere. E alla stessa logica rispondono anche il restyling dello stadio Picco e i lavori di manutenzione per rilanciare diverse strutture: il campo da basket nell’area verde di Marola, campi da tennis al Montagna e il Cimma, inaugurati l’anno scorso"