L’ingegnere dell’innovazione. La blockchain applicata al turismo. Busolli sarà relatore in Spagna

Luca Busolli, ingegnere spezzino riconosciuto a livello internazionale come esperto in innovazione e soprattutto in blockchain, è stato invitato in qualità di speaker, scelto tra numerose personalità e professionisti nel campo, a due tra i maggiori eventi europei nell’ambito dell’innovazione che si terranno in Spagna. A Siviglia, a metà ottobre, il Tourism Innovation Global Summit ed il Valencia Digital summit. A Siviglia l’ingegner Busolli presenterà l’impatto e l’opportunità della blockchain nel settore del turismo, in quanto il Tourism Innovation Global Summit è la conferenza leader del settore del turismo in cui vengono presentate storie di successo, strategie e tendenze. Sono riuniti i migliori professionisti del settore turistico per condividere le loro conoscenze, esperienze e visioni del futuro dei viaggi. In uno scenario, come quello del turismo, in continuo cambiamento, Luca Busolli mostrerà quale è il potere della blockchain e degli NFT nella creazione di valore nel settore turistico. Al Valencia Digital summit, evento ad alto impatto che mette in mostra soluzioni dirompenti dei migliori talenti innovativi e crea opportunità di business favorendo le connessioni tra attori chiave, rafforzando così l’ecosistema della tecnologia e dell’innovazione, Busolli tratterà della scalabilità della blockchain, sfide e innovazioni per l’adozione di massa.

"Essere stati invitati è un grande onore ed un importante riconoscimento", dice l’ingegner Luca Busolli. Ed anche un orgoglio per la nostra città che dimostra fuori dai confini di avere menti all’avanguardia pronte ad affrontare le sfide del futuro.

Luca Bosolli era già stato chiamato negli Usa a Las Vegas e l’anno scorso in Uruguay per spiegare la blockchain, nello specifico gli NFT, proponendo un portale che possa servire per la promozione turistica, le varie applicazioni di questa tecnologia ai libri e alle aziende.

La blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) è una struttura dati condivisa e “immutabile”. È definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in “blocchi”, concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile nel concetto di “quanto”. Il suo contenuto una volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l’intero processo. La blockchain può essere considerata come un libro mastro digitale dove vengono iscritte tante diverse informazioni (transazioni) di varia natura, un registro che non si trova fisicamente da nessuna parte perché è condiviso tra gli utenti della rete, per questo viene detto decentralizzato.

Massimo Benedetti