L’Imu scalda il dibattito politico: "Non è previsto alcun aumento"

Botta e risposta fra l’assessore al Bilancio Marco Frascatore (nella foto) e la capogruppo dem Martina Giannetti in merito alla determinazione dell’aliquota Imu che avrebbe dovuto essere approvata nell’ultima seduta, insieme al documento unico di programmazione, saltata per via del mancato raggiungimento del numero legale. "Nel bilancio previsionale 2024-2026 di prossima approvazione – interviene Frascatore – l’amministrazione non ha previsto alcun aumento alle tasse comunali, confermando ancora una volta di essere la città capoluogo con la pressione fiscale più bassa della Liguria". Ed entra nel dettaglio riguardo l’aliquota delle abitazioni utilizzate come casa vacanza, a cui la capogruppo ha fatto riferimento dalle nostre colonne. "Corre l’obbligo di chiarire che per quanto riguarda l’Imu, questa amministrazione non ha assolutamente deciso di aumentare l’aliquota delle abitazioni utilizzate come casa vacanza": l’unica proposta di modifica al Regolamento consiste nell’inserimento di una norma di interpretazione autentica, il cui unico scopo è quello di ribadire un principio di buonsenso, ovverosia che non si può beneficiare dell’esenzione prima casa sugli immobili che vengono affittati ai turisti. Come previsto alla normativa vigente in materia, affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale ed usufruire dell’esenzione ai fini Imu, deve essere soddisfatto il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del soggetto passivo. È, pertanto, del tutto evidente che gli appartamenti ad uso turistico, fintanto che viene svolta attività ricettiva, non possono essere considerati prime case a fini Imu". Intanto, è stata fissata dai capigruppo la data di recupero per il consiglio saltato lunedì: si terrà il 18, al posto del già fissato sul bilancio, che slitta a data da destinarsi, ma con scadenza entro fine anno.