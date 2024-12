Lilly, nonnina del gattile. Per lei già 18 primavere

Lilly è una gattina, di taglia media e di razza europea comune, che ha raggiunto la maggiore età. Proprio così, perché questa piccola felide tigrata dal pelo corto ha al suo attivo ben diciotto gloriose primavere, tutte vissute fedelmente acciambellata accanto al suo proprietario che però, a causa dell’aggravarsi delle proprie condizioni di salute, si è visto costretto a dover rinunciare a lei, facendone legale rinuncia di proprietà presso il gattile di via Del Monte a San Venerio; appena cinque mesi fa. Nella prospettiva, chissà, che almeno quello di Lilly potesse così essere un inverno meno freddo. Magari di nuovo accoccolata vicino al caldo focolare di una famiglia, o avvolta nel plaid a condividere il divano con un singolo proprietario disposto ad andare e a vedere oltre. Oltre alle idee preconcette e più lontano delle apparenze. Diciotto anni infatti non si vivono ’mica per niente’ e se è appurato che, insieme a un musetto canuto e vibrisse ’innevate’, portano anche qualche acciacco (Lilly è ipovedente e per questo ha sempre bisogno di qualche istante per potersi orientare e muoversi poi autonomamente); è fuor di dubbio che regalino anche un carattere ben definito, un buon equilibrio e tanta saggezza. Lilly infatti, sa bastarsi e godere della compagnia di sé stessa: non ricerca il contatto con gli altri gatti presenti in struttura, e a loro preferisce decisamente stare da sola all’aria aperta a indovinare – baffi all’insù e occhi socchiusi – da dove arrivi il vento. Va d’accordo invece con tutti gli amici umani, purché si dimostrino discreti e dai modi gentili, e le carezze da parte loro son sempre ben accette. Lilly, insomma, come tutte le cose belle ma allo stesso tempo anche delicate e preziose, ha bisogno di cure e attenzioni. Vi ripagherà ampiamente.

Alma Martina Poggi