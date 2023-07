L’"Illusione" di Camilla Una girandola di emozioni al ritmo di beat pop dance

Non smette di stupire la spezzina Camilla Rinaldi (nella foto), che propone il suo ultimo singolo, disponibile da qualche giorno su tutte le piattaforme digitali. Il testo descrive uno stato di immobilismo causato dall’overthinking, ma col desiderio di lasciarsi andare. ‘Illusione’ – questo è il titolo del brano – descrive quella condizione in cui tutti noi, almeno una volta, ci siamo ritrovati. La confusione generale che offusca la mente, incatenata nei pensieri, e un susseguirsi di emozioni in contrapposizione tra di loro: ‘Un fiume in piena che non so calmare’. Un’intensità emotiva che trova spazio in un beat pop dance, che traduce in musica la sensazione provata, quella dello smarrimento. Una canzone da ballare che va oltre la leggerezza di un tormentone estivo. ‘Illusione’ è il secondo brano di Camilla, che segue a ‘Non sei tu, sono io’, versione italiana di ‘It’s not you, it’s me’ uscito lo scorso 31 marzo (e con cui ha partecipato a ‘Una voce per San Marino’, piazzandosi prima in semifinale e poi nella semifinale di ripescaggio, tra più di mille iscritti). Il testo è proprio della cantante, attrice e ballerina, la musica di Elia Martorini Venturini, che l’ha prodotto per l’etichetta spezzina Indieca Records.

m. magi