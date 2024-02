Liguria protagonista al Fruit Logistica

Liguria protagonista da oggi a venerdì al Fruit Logistica di Berlino, la principale fiera internazionale del commercio e della logistica di prodotti ortofrutticoli freschi che riunisce oltre 2.600 espositori provenienti da 140 Paesi. Grazie all’impegno di Regione Liguria, sarà allestito uno spazio espositivo adiacente a quello dell’Agenzia Ita, denominato ’Liguria Lounge’, dove promuovere i protagonisti della filiera agroalimentare ligure e fare business. "La partecipazione al Fruit Logistica è occasione, non solo per consolidare gli attuali traffici, ma anche per intercettarne di nuovi. E per la prima volta la partecipazione ligure è integrata a quella delle due Autorità di Sistema Portuale Ligure Occidentale e Orientale e del Centro Agroalimentare di Genova" evidenzia l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana.