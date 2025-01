Maltempo in Liguria, Toti: “Cessata allerta rossa, ora si inizia la conta dei danni”

La Spezia, 5 ottobre 2021 – Dopo il maltempo in Liguria, cessata allerta rossa. “Questa notte di maltempo in Liguria si è conclusa fortunatamente senza fare ulteriori danni, l’allerta rossa su Savona e Genova stamattina è stata declassata in gialla fino alle 10, quando tutta la regione passerà in verde.". Così su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sul maltempo.

"La perturbazione per fortuna è transitata molto più velocemente del previsto, portando solo qualche pioggia e vento, soprattutto nel levante ligure, oggi inizieremo la conta dei danni: i maggiori restano quelli nel savonese, ma nessuno si è fatto male e questa è la cosa più importante. I liguri si sono dimostrati attenti e prudenti e ne sono molto orgoglioso. E voglio dire grazie ai previsori e alla nostra Protezione civile per il grande lavoro che hanno fatto, anche questa volta: sarà un autunno lungo, ma la Liguria può contare su di voi".