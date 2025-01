Libro di Fiaschi alla Coop 1° Maggio

Riparte la rassegna letteraria 2025 organizzata da Coop 1° Maggio. Oggi è previsto infatti il primo appuntamento di scena, a partire dalle 16, nella sala parrocchiale ‘Itala Mela’ a San Terenzo. Beppe Mecconi, curatore della rassegna, presenterà il romanzo ‘Aprile è una promessa’, ultimo lavoro della scrittrice e promotrice culturale Patrizia Fiaschi, pubblicato dalla Castelvecchi Editore. La storia di una bambina alla quale è stata rubata l’infanzia in un romanzo di salvezza che restituisce la possibilità di sperare in una rinascita, come in un aprile prodigo di promesse. "Con Patrizia Fiaschi, scrittrice conosciuta ed apprezzata dai frequentatori dei nostri eventi – dichiara Settimo Scatena, presidente di Coop 1° Maggio – prende il via la nuova edizione della nostra rassegna, che anche quest’anno sarà ricca di proposte ed approfondimenti, partendo sempre da quanto di meglio esprime il nostro territorio". L’entrata è libera.