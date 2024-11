Libriamoci omaggia il fumetto. Ospite il creatore di Nathan Never

Grazie al coordinamento artistico di Filippo Conte, sono incentrati tutti sul fumetto gli appuntamenti odierni di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’ (con entrata libera, ma posto prenotabile al www.libriamocisp.it). Si inizia alle 9.30 e alle 11 con due incontri rivolti alle scuole alla mediateca regionale ligure, con un laboratorio sul fumetto a cura di Davide Barzi, che parte dalla collana di romanzi illustrati per ragazzi ‘Tra le nuvole’, un progetto pensato e scritto da Barzi che diventa un ponte ideale tra generazioni. Il testo in prosa si accompagna a illustrazioni dinamiche con i protagonisti in una versione bambina, che ne reinventa le origini. Nel pomeriggio, alle 16.30, nella stessa location, Stefano Tamiazzo presenta ‘L’ergastolo di Santo Stefano. Fine pena mai’, in dialogo con Licia Vanni e Conte. Stefano Tamiazzo è un autore di fumetti, li scrive, li disegna e li colora, e sono stati pubblicati in nove Paesi. A seguire, ancora in mediateca, sarà la volta di Giuseppe ‘Cammo’ Camuncoli a presentare ‘Life in comics: viaggio nell’arte’, in dialogo con Conte. Camuncoli, disegnatore classe 1975, è l’ideatore e il co-fondatore di FoodMetti, il salone che coniuga il mondo del fumetto con quello del food & beverage, che ha debuttato due anni fa a Lucca Comics & Games. La giornata si conclude sempre nella struttura di via Firenze dove, alle 21, sarà presente il noto Bepi Vigna con ‘I canti di Gadalas’, con le letture di Elena Pau. Scrittore, regista, giornalista, Vigna, dalla fine degli anni Ottanta, si è affermato come sceneggiatore, scrivendo testi per i personaggi a fumetti della Sergio Bonelli Editore come Dylan Dog, Zagor, Martin Mystére, Zona X e Nick Raider, della Disney Italia (Topolino), della Comic Art e realizzando graphic-novel per diversi editori italiani e stranieri. Nel 1991, insieme a due colleghi, ha creato per la Bonelli il personaggio Nathan Never (tuttora in corso di pubblicazione), divenuto uno dei maggiori successi europei nel campo della fantascienza.

m. magi