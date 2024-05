Lezioni di calligrafia giapponese con il maestro Kentaro Kitaya

Il maestro Kentaro Kitaya non è soltanto un cantante lirico eccezionale. E non è solamente il direttore, presidente e fondatore del Coro Lirico La Spezia. Kitaya è anche un raffinato calligrafo che, dopo il successo avuto con il corso di calligrafia giapponese tenuto al Museo del Sigillo nel 2019, desidera ancora trasmettere la sua passione per la scrittura, proponendo lezioni di calligrafia giapponese ad allievi di tutte le età e a diversi livelli. "La calligrafia, in Oriente – spiega il maestro – è intesa come una vera e propria forma d’arte, perché è espressione della forza dell’artista e del suo spirito". Le lezioni di calligrafia giapponese si svolgono alla Spezia a Pegazzano, ogni venerdì dalle 18 alle 19.30, nei locali dell’oratorio della Chiesa di San Michele Arcangelo. E chi arriverà ad un livello di preparazione superiore, potrà aspirare a prendere la certificazione rilasciata dall’Associazione studi calligrafici del Giappone. Il costo del corso è di 40 euro al mese.

"Il corso di calligrafia (shodo) o letteralmente Via della Scrittura, ci introduce all’arte orientale di scrivere i caratteri giapponesi in modo libero, artistico e come una musica, attraverso la fluidità dei tratti e l’espressività del pennello, dona rilassamento e meglio fa esprimere la nostra creatività. Praticare la scrittura a pennello e inchiostro su carta di riso è una tecnica di meditazione, che dona un benessere immediato a chi la esercita". La prenotazione è obbligatoria, attraverso posta elettronica alla mail [email protected] specificando nome, cognome e numero di cellulare, o direttamente al contatto telefonico 347 4211455. Per quanto riguarda, invece, l’attività musicale del Coro Lirico La Spezia, dopo la ricerca a gennaio di nuove voci da inserire nel cast, per presentare ‘Il Trovatore’, appuntamento sabato 25 maggio, all’Anfiteatro di Luni, per proporre in grande stile la stupenda opera di Giuseppe Verdi.

marco magi