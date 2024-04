Levanto, ripascimento del litorale. Il Comune impegna 218mila euro

Saranno 4.800 i metri cubi di sabbia e ghiaia che il Comune di Levanto immetterà sulle spiagge del golfo prima dell’inizio dell’estate per cancellare le profonde cicatrici dell’erosione a cui il litorale è stato sottoposto dalle mareggiate dello scorso anno. La giunta ha approvato un progetto complessivo di ripascimento che sarà articolato in due parti: il consueto prelievo annuale di sabbia dallo specchio acqueo della Pietra (1.800 metri cubi, da redistribuire sulle spiagge nel tratto tra i torrenti Gavazzo e Ghiararo), e il deposito di altri tremila metri cubi di materiale di cava sugli arenili tra il Ghiararo e l’area nautica di Vallesanta. Un intervento complessivo di 218mila euro che il Comune affronterà attingendo direttamente al bilancio per 35 mila euro e ricorrendo all’accensione di un mutuo per i restanti 183 mila euro. Il prelievo della sabbia dallo specchio acqueo della Pietra è funzionale all’attracco dei battelli che effettuano il trasporto dei turisti lungo l costa: per questo la società che effettua il servizio contribuirà al sostegno economico dell’intervento di dragaggio. "Quest’anno, oltre all’ormai consueto ripascimento – spiega il sindaco, Luca Del Bello – dobbiamo ripristinare la stabilità delle spiagge nel tratto a ponente con un intervento strutturale che, per creare una solida base, abbisogna di materiale di cava. Nel complesso, si tratta di un impegno economico rilevante".