Levanto L’area per gli spettacoli intitolata all’artista Bertonati

Un illustre levantese darà il nome ad un luogo particolarmente caro alla comunità. Il Comune intitola all’architetto e gallerista Emilio Bertonati lo spazio per gli spettacoli ai giardini di piazza Staglieno. La cerimonia si terrà oggi alle 11.30. Artista e critico internazionale nato a Levanto nel 1934 e scomparso nel 1981, Bertonati si dedicò anche al recupero e alla diffusione della conoscenza di alcuni fenomeni della cultura controeuropea. Ebbe come punto di riferimento le due gallerie a Milano e a Monaco di Baviera, che chiamò Levante proprio in onore della terra in cui nacque. La Germania gli riconobbe il ruolo di promotore culturale attribuendogli la Croce al merito della Repubblica, nel 1977 venne chiamato dal Consiglio d’Europa a far parte del pool che organizzò la mostra sull’Europa degli anni 20 a Berlino, e nel 1980 fu nominato segretario della Triennale di Milano.