Levanto è una ’Città che legge’: "Premiato l’impegno sulla cultura"

Anche per il biennio 2025-2026 Levanto si può fregiare del titolo di “Città che legge”, il riconoscimento attribuito dal Ministero della cultura alle cittadine particolarmente virtuose nell’intraprendere iniziative finalizzate alla diffusione della lettura. Anche stavolta Levanto ha mostrato di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, anche in virtù dell’organizzazione di eventi letterari e culturali che ormai si svolgono tutto l’anno con la collaborazione delle scuole e delle associazioni attive sul territorio. Fulcro dell’attività locale è, naturalmente, la biblioteca civica ’Vinzoni’ che non solo offre agli utenti la possibilità di attingere al proprio patrimonio letterario e a quello messo in rete da altre realtà culturali, ma nel corso dell’anno è impegnata nell’organizzazione di varie attività di promozione della lettura."Promuovere la cultura in tutte le sue forme e aggregare attorno ad essa le realtà associative locali è l’obiettivo che questa amministrazione sta perseguendo mettendo in campo iniziative su vasta scala" spiega l’assessore alla cultura, Federica Lavaggi.