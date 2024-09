Levanto e le sue occasioni sprecate: "E’ un potenziale non valorizzato"

Avrebbe tutte le qualità e le caratteristiche per diventare una "capitale" della riviera spezzna ma qualcosa non decolla. A chiedere all’amministrazione comunale di dare impulso a Levanto è Claudio Defilippi presidente del comitato delle frazioni. L’avvocato ha messo insieme una serie di punti da sviluppare che potrebbero valorizzare il territorio. " Intanto le frazioni non hanno parcheggi – spiega – e questo è un problema per i turisti. Abbiamo costituito il comitato delle frazioni ormai venti anni fa ma i problemi dei nuclei frazionali e del paese capoluogo non si sono risolti". Il miglioramento della viabilità resta al centro delle richieste. "Ci chiediamo perchè l’amministrazione comunale non abbia chiesto risorse del Pnnr per costruire strade e parcheggi. Basterebbero anche i guardrail molti dei quali non più a norma e da sostituire. Per non parlare dei due cimiteri di Montale e Lavaggiorosso che non hanno la strada carrabile". L’attenzione del presidente oltre alle frazioni si concentra sul paese capoluogo.

"Essendo ormai tramontata la costruzione del porto a Valle Santa l’unica alternativa potrebbe essere il porto canale nel Ghiararo. Nel medioevo Levanto prosperava con il porto canale poi e stato interrato con effetti devastanti sulla nostra economia. Anche Deiva Marina potrebbe munirsi di porto canale e forse quell’ amministrazione a differenza di quella levantesi ci sta davvero pensando. E’ un’opera che ho sempre proposto anche quando ero consigliere comunale ma è sempre rimasta lettera morta. Una proposta vana".

Altra opera fondamentale per lo sviluppo del territorio di Levanto, secondo il presidente del comitato delle frazioni Defilippi la galleria tra Levanto e Monterosso. "Un’opera pubblica fondamentale per rilanciare il turismo. Tra l’altro siamo in periodo molto vicino alle nuove elezioni comunali quindi queste soluzioni dovrebbero essere prese seriamente in considerazione. Senza dimenticare che Levanto potrebbe azzerare anche il suo ospedale fortemente voluto e fatto costruire dal compianto onorevole Zoppi l’unico levantese ad essere approdato per più legislature in Parlamento ricoprendo anche ruoli di rilievo".

Massimo Merluzzi