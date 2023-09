Levanto, Comune e Acam Acque alla Ricerca delle Cause dei Cattivi Odori Il Comune di Levanto e Acam Acque stanno conducendo una campagna di controlli per individuare le cause dei cattivi odori che interessano il centro storico. Obiettivo: eliminare gli spiacevoli odori e preservare l'area turistica. Interventi recenti per mitigare la diffusione.